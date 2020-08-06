ОСТАННІ НОВИНИ

Чорногорія дозволила в'їзд громадянам України без обмежень

Андрій Котенський

|

Громадяни України з 7 серпня зможуть в’їхати до Чорногорії без додаткових обмежень. Відповідна інформація розміщена на сайті уряду Чорногорії, повідомляє Європейська правда.

 

Національна координаційна рада з інфекційних захворювань оновила «зелений» список країн, жителі яких можуть безперешкодно в’їжджати в Чорногорію від завтра, 7 серпня, без додаткових обмежень. У список крім України додані Азербайджан, Білорусь, Канада, Росія і Зімбабве.

Як відомо, з 22 липня в’їзд на територію Чорногорії для мешканців України був можливий лише у разі їх прибуття авіаційним транспортом, бо ми перебували у «жовтому» списку.

За новим рішенням, українці зможуть перетнути кордон і на авто, як і громадяни інших країн із «зеленого» списку. Також більше немає потреби у наявності негативного ПЛР-тесту, не давнішого за 72 години.

Напередодні стало відомо, що Чорногорія внесла Росію відразу до «зеленого» списку, і це викликало обурення українського посольства.

Раніше повідомлялося, що у пік сезону в Чорногорії перебуває на 92% менше туристів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Притулків для тварин не було б, якби не безвідповідальні господарі, – очільник ЛКП «Лев»
Соломія ГОЛОВІНА
Притулків для тварин не було б, якби не безвідповідальні господарі, – очільник ЛКП «Лев»

Майже 350 бездомних тваринок торік знайшли свої люблячі родини завдяки команді ЛКП «Лев». Так, протягом останніх років у...

Роль «АТБ» у стабільності та розвитку наших західних областей
Анастасія ПИЖ
Роль «АТБ» у стабільності та розвитку наших західних областей

Як у розвинених країнах ЄС,  рівень життя українського суспільства багато в чому залежить від проєктів та ініціатив, які...

Непотрібна спадщина: чи дочекається вілла «Люсія» порятунку?
Наталя ДУЛЯБА
Непотрібна спадщина: чи дочекається вілла «Люсія» порятунку?

Незважаючи на те, що ОСББ «Свєнціцького-16» через суд скасовує статус пам’ятки архітектури, який присвоїли львівській ві...

Митрополичі сади: стежками Андрея Шептицького
Ольга ДЕНИСЯКА
Митрополичі сади: стежками Андрея Шептицького

Днями Львівщина відзначала 155 річницю від дня народження митрополита Андрея Шептицього. З цієї нагоди відбулась низка с...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...