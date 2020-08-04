У Львові розшукують дівчину, що зникла місяць тому

Залізничним відділком поліції встановлюється місце знаходження 23-річної Лілії Клонцак, котра вийшла з дому 03 липня 2020 року та досі не повернулася. Відповідну інформацію було розміщено на телеграм каналі varta1.

«Залишила місце проживання та досі не повернулась», – йдеться у повідомленні.

Опис зниклої: ріст 165 см, середньої тілобудови, очі карі, волосся довге, лице кругле, на верхній губі шрам.

Була одягнена у червону футболку, лосини тигрового кольору, босоніжки, а на плечах мала рожевий рюкзак.

Повідомили про зникнення дівчини батьки. Є припущення, що Лілія може перебувати у монастирі чи церкві.

Фото: Varta1