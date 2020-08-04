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Напис SOS на піску врятував людей, застряглих на острові в океані

Андрій Котенський

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Трьох мікронезійських моряків, які застрягли на невеликому острові в Тихому океані, вдалося врятувати завдяки напису SOS, який вони залишили на піску, пише BBC.

 

Як повідомили у Збройних силах Австралії, чоловіків знайшли на острові Пікелот у неділю, 2 серпня.

Моряки зникли за три дні до цього – після того, як на їхньому човні скінчилося паливо і вони збилися з курсу. Зрештою їх прибило до острова Пікелот – це приблизно 200 кілометрів від місця, куди вони прямували.

Острів дуже невеликий – всього 450 метрів у довжину. Напис SOS із повітря помітив екіпаж австралійського гелікоптера, який і допоміг врятувати загублених моряків.

Їм спустили запаси води та їжі, а вже за кілька годин їх забрав мікронезійський патрульний човен, кажуть у Збройних силах Австралії.

Усі врятовані перебувають в нормальному стані.

Гелікоптер, про який йде мова, повернувся на флагман Королівського флоту Австралії HMAS Canberra – це десантний вертольотоносний корабель-док, який разом із групою інших кораблів прямував на морські навчання в районі Гаваїв, але який перервав цей шлях через прохання допомогти у пошуках моряків.

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