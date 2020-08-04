Два львівські комплекси увійшли до кращих прикладів житлової забудови в Україні, – опитування

Онлайн-журнал «Маяк» провів опитування серед українських архітекторів, попросивши їх відзначити кращі сучасні житлові комплекси країни та аргументувати свій вибір. Серед найбільш вдалих проєктів були названі й два житлові комплекси у Львові – «Пасічний» та «Villa Magnolia». Обидва збудовані компанією «Ваш Дім», що входить до складу холдингу OKKO Group.

Зокрема, львівський архітектор Володимир Палій звертає особливу увагу на ціннісний підхід до вже існуючого і новосформованого середовища Львова, яким вирізняється «Villa Magnolia».

«Менше поверхів — більше щільності, саме такий підхід реалізований у цьому кварталі з психологічно комфортною висотністю у п’ять поверхів, – цитує його журнал «Маяк». – Коли архітектура фасадів відходить з переднього плану, а головним стає середовище, сформоване нею, тоді ми говоримо про людський масштаб і неанонімність міста — про те, що справді можна назвати домівкою».

Одеський архітектор Микола Чепелєв називає такі три основні критерії оцінки житла, яким відповідають проєкти «Пасічний» та «Villa Magnolia» – відповідність міському середовищу, комфорт проживання й естетика.

Варто зазначити, що компанія «Ваш Дім» продовжує розвивати обидва названі проекти. Зокрема, комплекс «Пасічний» передбачає будівництво більше 20 різних, але стилістично об’єднаних багатоквартирних будинків на території загальною площею 14 гектарів. Зараз уже зводиться четверта черга комплексу.

Загалом же тут планується створити близько 2500 квартир загальною житловою площею понад 200 тисяч квадратних метрів. Але це не означає нудний багатоповерховий спальник. Під потреби мешканців органічно трансформується увесь навколишній простір. Зокрема, уперше для Західної України тут у житловому кварталі застосовано принцип «подвір’я без машин».

Для авто вже на етапі проектування передбачено місця для паркінгу, в т. ч. і підземні. Натомість у дворі, поміж будинків, росте справжній дендрарій – кілька сортів магнолій, хвойні, клени, тюльпанові дерева, а також барвисті клумби та паркові скульптури.

Проєкт «Villa Magnolia» виростає з дещо іншого концепту. Це квартал функціональної малоповерхової забудови, на яку проектантів надихнула архітектура Львова 20-30-х років. Схожі тренди в останні роки набувають популярності і в багатьох інших містах Європи. Тому цілком заслужено цей проект отримав у Лондоні престижну нагороду European Property Awards 2017-2018 у номінації «Житлова архітектура» та став переможцем або лауреатом багатьох національних конкурсів.

Назва комплексу не вигадана випадково: територію навколо засаджено різними сортами магнолій, які цвітуть у різні пори року.

«Увага до деталей – це те, що відрізняє нас від більшості забудовників. Ще на етапі знайомства з клієнтом ми готові прислухатися до його побажань стосовно планування житла і втілити їх, якщо це не суперечить будівельним нормам. Але навіть після того як об’єкт здано, ми залишаємося у живому контакті з клієнтом. Ми постійно інвестуємо в інфраструктуру наших комплексів. Це проєкти, які розраховані на багато років. Збудували і забули – це не про нас», – пояснює генеральний директор компанії «Ваш Дім» Володимир Гаразд.

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