Ірина Микичак: «Хтось сумнівається в COVID-19? Підіть волонтером у лікарню – відразу прозрієте»

Заступниця міністра охорони здоров’я України (колишня очільниця департаменту охорони здоров’я ЛОДА) Ірина Микичак про те, чому Львівщина є антилідером за рівнем захворюваності на коронавірус:

«Моє серце рветься від болю. Знаю, що мої друзі-лікарі роблять все можливе і неможливе, але вже понад 260 людей на Львівщині пішли з життя через підступний вірус. Це найбільше серед усіх областей, серед них – знайомі, колеги-лікарі… Вже майже 1000 хворих медиків – це ще один антирекорд Львівської області.

Кожного дня мені пишуть і дзвонять, просять допомоги. Не спрацьовує ланцюжок «сімейний лікар – екстрена допомога – спеціалізований ковідний стаціонар». Львів’яни не мають інформації, маршрути пацієнтів не розроблені і не працюють.

Розмовляю із завідувачем реанімацією однієї з наших львівських лікарень. Цитую майже дослівно: «Шаленію від того, що відбувається. Два паралельні життя. Вони там (на вулиці – ред.) – безтурботні, веселі люди, з масками під носом і на бороді, яким розваги і подорожі важливі. А ми – тут, у лікарні, де наше Бергамо, де стало значно більше важких пацієнтів, які пізно звертаються до лікарів. А пневмонії зараз інші, агресивніші і важчі, ніж це було на початках. «Первинка» не дає ради, а ми тут на межі…».

Шановні керівники Львівщини, зараз не до ґонорів і образ. Почуйте поради, адже фахівці МОЗ і Центру громадського здоров’я ретельно попрацювали з департаментом охорони здоров’я і готові допомагати щодо кожної проблеми. Можна зробити усі лікарні області ковідними, але досвід лікування є лише у кількох стаціонарах. А їхній людський ресурс треба берегти і посилювати.

Вкрай важливо працювати зі сімейними лікарями – налагодьте чітку взаємодію і координацію між медзакладами. Організуйте ефективну роботу кол-центру з питань COVID-19. Інформуйте людей, розказуйте, пояснюйте, вчіть. Контролюйте роботу транспорту, торгових центрів тощо. Вимагайте дотримуватись простих правил інфекційної безпеки, бо нам із цим вірусом жити до появи вакцини.

І нарешті усім: ми подолаємо хворобу лише спільними зусиллями: маски –дистанція – чисті руки. А якщо захворів, то звертайся до сімейного лікаря.

Сьогодні не до жартів: біда чатує біля кожного з нас. Хтось сумнівається, відчуває себе експертом? То рекомендую піти волонтером у лікарню. Зразу прозрієте».

Фото: Galinfo