Третина шкіл в Україні не мають доступу до швидкісного інтернету

В Україні понад шість тисяч шкіл не мають доступу до високошвидкісного інтернету. Про це повідомив керівник експертної групи з розвитку фіксованого швидкосмугового інтернету Андрій Набок, передає Укрінформ.

«Останнім часом, коли діти навчались дистанційно, виявилася велика проблема, коли немає оптичного інтернету – як у школі, звідки вчителі можуть здійснювати навчання учнів, так і в самому населеному пункті, де діти не мають можливості користуватись такою послугою. На сьогодні у нас більше 6 тисяч шкіл, які не мають оптичного підключення – і це 39% від загальної кількості шкіл», – зазначив Андрій Набок.

Крім того, за інформацією Мінцифри, 9703 заклади дошкільної освіти, Інклюзивно-ресурсних центрів та ПТУ, а також 646 лікарень, 7 517 поліклінік та ФАПів, 542 ЦНАПи, 3331 заклад Мінсоцполітики та понад 30 тисяч закладів культури та спорту не мають доступу до високошвидкісного інтернету.

«Наша мета – забезпечити можливість підключення до 100 Мбіт/сек для 95% сільського населення. Як ми будемо цього досягати: перш за все через підключення закладів соціальної інфраструктури – дитячі садочки,школи, лікарня, тощо», – сказав заступник міністра цифрової трансформації з розвитку інфраструктури Олександр Шелест.

Усі ці заклади, наголосив заступник міністра, повинні мати підключений якісний канал, а також в таких закладах має бути побудована внутрішня інфраструктура.

«Виходячи з кількості таких об’єктів, з кількості населених пунктів і середньої вартості підключення, була і визначена сума – це майже 5,5 млрд грн. Із них – 3,3 млрд необхідно виділити для підключення самого каналу до об’єкту і понад 2 млрд грн – для побудови якісної локальної мережі», – додав він.

Представник Мінцифри зауважив, що відомство вже готує фінансовий запит до Міністерства фінансів на наступний рік.