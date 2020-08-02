На Львівщині хочуть запустити екскурсійні тури шахтами

На Львівщині напрацьовують можливість проведення екскурсійних турів шахтами. Про це йшлося під час відвідин представниками Львівської ОДА Червонограду та Сокальщину, щоб оглянути туристичні локації та напрацювати нові туристичні маршрути. Про це інформує пресслужба Львівської ОДА.

Заступник начальника управління туризму та курортів облдержадміністрації Тарас Лозинський зазначив, що Львівщина здебільшого пропонує медичний та оздоровчий туризм, а також екологічний, активний, пізнавальний, релігійний, гастрономічний

«Ми подумали, а чому б не запропонувати мандрівникам індустріальний туризм? Багато ж туристів шукають справжніх експериментів, нових емоцій, цікавляться процесами виробництва», – сказав чиновник.

Тарас Лозинський переконаний, що створення екскурсійних турів у шахту – цілком реально.

«Можна було б навіть створити музей з експозиціями, сувенірну продукцію і бренд, – додав Тарас Лозинський. Важливим є розуміння механізму погодження дозволів на проведення екскурсійної діяльності в шахтах. Адже у цій ідеї основне – безпека туристів», – додав він.