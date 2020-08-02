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Лише 28% дітей річного віку в Україні вакциновані від кору, паротиту та краснухи

Вероніка Рой

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В Україні лише 28,3% дітей віком до року отримали захист від кору, паротиту та краснухи (КПК). Про це інформує Центр громадського здоров’я.

 

Темпи вакцинації від кору, паротиту та краснухи у перше півріччя 2020 року порівняно із аналогічним періодом 2019 року знизилися на 20%.

«Станом на 1 червня 2020 року лише 28,3% дітей віком до року отримали захист від кору, паротиту та краснухи (КПК). За розрахунками цьогорічної тенденції за 5 місяців, до кінця поточного року охоплення щепленнями сягне лише 67,9%, чого недостатньо для формування колективного імунітету – необхідних 95%», – йдеться у повідомленні.

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Також невтішна ситуація і з вакцинацією дітей від поліомієліту. За даними ЦГЗ, станом за 5 місяців цього року лише 30% дітей першого року життя, які потребують обов’язкових щеплень, отримали всі 3 дози вакцини для профілактики поліомієліту. Фахівці наголошують, що вакцинація – єдина можливість вберегтися від ускладнень, викликаних поліомієлітом.

«Будь-яке порушення планової вакцинації, навіть на короткий період, призведе до спалахів вакцинокерованих інфекцій. Зокрема, Європейська регіональна комісія із сертифікації ліквідації поліомієліту оцінила ризик передачі інфекції в 41 країні регіону. Ризик в Україні віднесли до категорії високих. Відсоток охоплення щепленнями від поліомієліту в Україні є недостатнім, щоб до кінця року досягнути 95%. Згідно із рекомендаціями ВООЗ, якщо у країні є вакцинованими понад 95% населення, розповсюдження вірусу припиниться», – додають у відомстві.

Також у ЦГЗ наголошують, що Вакцинація під час пандемії COVID-19 є безпечною.

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