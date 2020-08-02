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Львів’яни мають змогу безкоштовно прочіпувати своїх домашніх собак. Графік

Вероніка Рой

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У серпні в усіх районах Львова містяни матимуть змогу безкоштовно прочіпувати своїх домашніх тварин. Про це у Facebook інформує Dog-Friendly City.

 

Зазначимо, цьогоріч у Львові було прийнято нові Правила утримання і поводження з домашніми тваринами, згідно з якими ідентифікація власницьких собак мікрочіпом стає обов’язковою.

Власники, котрі чіпуватимуть своїх собак, повинні мати із собою: свій паспорт, ветеринарний паспорт собаки та захисну маску. Також собака має бути зареєстрований в електронному муніципальному реєстрі тварин Львова.

Зазначимо, що серед переваг ідентифікації улюбленця мікрочіпом:

  • можливість підтвердження того, що це ваш собака;
  • можливість повернення втрачених або вкрадених тварин в Україні та за кордоном;
  • можливість виїзду з твариною за кордон;
  • можливість страхування тварини.

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