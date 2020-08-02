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Головний розвідник розповів про зв’язок спецслужб Росії з УПЦ МП

Вероніка Рой

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Українська розвідка звернула увагу на загрозу формування парамілітарних угруповань під крилом Російської православної церкви в Україні, також відомої як Українська православна церква Московського патріархату. Про це пише УП з посиланням на статтю голови Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка у ZN.ua.

 

Йдеться про активізацію діяльності проросійських «козачих» організацій, які намагаються на місцевому рівні дублювати функції поліції з охорони громадського порядку. Такі випадки фіксувалися, зокрема у Київській, Вінницькій та Запорізькій областях. Голова СЗР констатує, що Кремль активно використовує російське православ’я в Україні для досягнення власних цілей.

«Одна з форм кремлівського тиску на нашу державу – просування ідеї «русской православной церкви». Російські спецслужби, маючи важелі тиску на релігійну сферу, використовують РПЦ одночасно і як «жорстку» (інспірація протестних акцій, що можуть легко перерости в показові зіткнення з правоохоронцями або провокаторами), і як «м’яку» силу (вплив на уми вірян).

На цьому напрямі Росія використовує всі наявні технології для протидії процесові становлення Православної Церкви України, маніпулюючи почуттями українських віруючих і намагаючись усіляко зберегти свій вплив на них», – зазначив Валерій Кондратюк.

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