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Без опадів та сонячно: прогноз погоди у Львові на тиждень

Вероніка Рой

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Протягом наступного тижня у Львові буде переважно сонячна погода та без опадів. Середня денна температура повітря становитиме +27 градусів. Про це інформує Укргідрометцентр.

 

Так, у понеділок, 3 серпня, синоптики прогнозують сонячну погоду, без опадів. Температура повітря вночі становитиме 11-13 градусів тепла, а вдень – 25-27 градусів тепла. Вітер південно-західний 5-10 м/с.

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У вівторок, 4 серпня, на території Львова теж буде без опадів. Вночі синоптики прогнозують 13-15 градусів тепла, а вдень стовпчики термометра піднімуться до 27 градусів тепла. Вітер південний 5-10 м/с.

5 серпня вночі синоптики прогнозують дощ з грозою, температура повітря становитиме 13-15 градусів тепла. Вдень опадів не передбачається, а стовпчики термометра піднімуться до 27 градусів тепла. Вітер південно-східний 5-10 м/с.

У четвер, 6 серпня, також очікується сонячна погода, без опадів. Температура повітря вночі становитиме 15-17 градусів тепла, а вдень – 26-28 градусів тепла. Вітер північно-східний 5-10 м/с.

7 серпня вночі синоптики прогнозують 15-17 градусів тепла, а вдень стовпчики термометра піднімуться до +28.

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