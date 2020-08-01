В Офісі президента пояснили, як діятиме закон про релігійні державні свята

Законопроєкт про надання державного статусу релігійним святам дасть можливість роботодавцям надавати вихідний працівнику, який відзначатиме одне з цих свят. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

«Пропонується надати державний статус таким релігійним святам, як Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Гашана, Ханука, Великдень християн західного обряду. Відповідно до законопроєкту, роботодавцю рекомендується надавати вихідний день співробітнику, який відзначає одне з цих свят відповідно до належності до тієї чи іншої релігійної конфесії», – цитує пресслужба Офісу президента Ігоря Жовкву.

За його словами, такий підхід дасть змогу забезпечити дотримання традицій святкування та продемонструє відданість України принципам рівності, толерантності та взаємоповаги. Крім того, представники релігійних громад зможуть реалізувати своє право на вільне віросповідання без жодних порушень споконвічних традицій.

Ігор Жовкватакож зазначис, що в Україні «десятиліття панування ідеології державного атеїзму спотворили ставлення людей до окремих релігійних течій».

«У країнах Європейського Союзу існують глибокі традиції поваги до релігій та релігійних конфесій. Їхні права закріплені у відповідних законодавчих актах, а суспільство поважає кожну людину, незалежно від її релігійних переконань. В Україні діє велика кількість релігійних громад, які сповідують філософію різних релігій світу», – додав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів опрацювати питання надання державного статусу окремим релігійним святам. Зокрема, уряд має опрацювати питання щодо надання державного статусу таким святам: Рамазан-байрам, Курбан-байрам, Песах, Рош га-Шана, Ханука, Великдень християн західного обряду.

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