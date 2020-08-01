Трамвай №6 знову курсує до залізничного вокзалу Львова

У суботу, 1 серпня, у Львові відновлюють рух трамваю №6 до Головного залізничного вокзалу. Про це інформує ЛКП «Львівелектротранс».

За словами директора ЛКП «Львівелектротранс» Андрія Свищо, з 1 серпня трамвай №6 курсуватиме від залізничного вокзалу до вул. Миколайчука та у зворотньому напрямку.

Зазначимо, впродовж ремонтних робіт на площі Двірцевій цей трамвай курсував за змінним маршрутом.

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