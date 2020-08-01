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Наслідки пандемії будуть відчуватися десятиліттями, – глава ВООЗ

Вероніка Рой

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Глава Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус у п’ятницю, 31 липня, заявив, що наслідки пандемії коронавірусу будуть відчуватися протягом десятиліть, передає «Інтерфакс-Україна».

 

«Пандемія – це криза в галузі охорони здоров’я, яка трапляється раз на століття, і її наслідки будуть відчуватися протягом десятиліть», – наводять європейські ЗМІ слова Гебреєсуса.

Він нагадав, що півроку тому ВООЗ через коронавірус оголосила надзвичайну ситуацію в сфері суспільної охорони здоров’я, що викликає міжнародну стурбованість. Також глава ВООЗ зазначив, що на той момент було зафіксовано менше 100 випадків коронавірусу і жодного летального результату за межами Китаю.

У п’ятницю відбулося засідання надзвичайного комітету ВООЗ, який збирається вже вчетверте за темою коронавірусу. Комітет може запропонувати нові рекомендації або модифікувати існуючі.

Зазначимо, що за час пандемії в світі зареєстрували 17,6 млн випадків захворювання, близько 680 тисяч людей померли, 11 млн осіб одужали.

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