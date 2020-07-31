В Україні народжуваність щорічно зменшується на 30-35 тисяч дітей, – Денісова

В Україні фіксується зниження народжуваності: щорічно на 30 – 35 тисяч дітей. Про це заявила Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, повідомляє УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Омбудсмена.

«Проблематика, яку ми обговорюємо дуже важлива для держави, адже немає дітей — немає держави. Кожного року в Україні на 30-35 тисяч зменшується народжуваність дітей: якщо у 2011 році було 8 млн 300 тисяч, то на кінець 2019 року було 7 млн 900 тисяч дітей — тобто вони просто не народжуються», – заявила Людмила Денісова під час круглого столу «Підтримка грудного вигодовування – в основі національної політики дружньої до сім’ї».

Учасниками круглого столу також було порушене питання законодавчого врегулювання питань захисту та підтримки грудного вигодовування в громадських місцях та на робочому місці відповідно до стандартів та практик ЄС у сфері зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей, а також відповідно до Глобальної стратегії ВООЗ/ЮНІСЕФ щодо вигодовування немовлят та дітей раннього віку.

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