У Польщі активізувались шахрайські схеми щодо українських заробітчан: ТОП-5 схем

На ринку праці в Польщі значно активізувалися шахрайські схеми щодо українських громадян з боку дрібних недобросовісних агентств з працевлаштування – зокрема, шахраї представляються посередниками польських фірм, збирають гроші за проїзд через кордон та зникають. Про це з посиланням на аналітичний центр компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal повідомляє Економічна правда.

«Тільки за 2018 рік у Польщі збанкрутувало понад 660 компанії–посередників, але навіть при цьому на ринку залишається працювати понад 8000 агентств. Багато з них, намагаючись вижити в умовах конкуренції і тим більше при закритих кордонах через пандемію, вдаються до афер щодо українських заробітчан. Також значно зросла і кількість шахраїв, які називаються посередниками, однак не мають ніякого відношення до офіційних компаній з працевлаштування», –йдеться у повідомленні.

Одна із найпоширеніших за останні 3 місяці шахрайських схем – шахраї, представляючись посередниками польських фірм, без пред’явлення документів або укладення офіційних договорів, збирають гроші за проїзд через кордон і ще на території України просто зникають.

Крім цього, поширеними є наступні схеми:

Українців наймають на території України на роботу, везуть до Польщі і там кидають без роботи і умов для проходження 14-денного обов’язкового карантину. Відразу ж з’являються “добрі” посередники, готові працевлаштувати розгублених людей, але, наприклад, за низьку оплату або у вкрай важкі умови праці. Посередниками часто виступають водії мікроавтобусів, які обіцяють за суму в кілька сотень злотих перевезти через кордон до Польщі, де їх нібито повинен зустріти представник компанії з працевлаштування. У кращому випадку людей довозять до кордону, де залишають проходити самостійно без відповідних документів, що тягне за собою відмову у в’їзді. У Польщі створюють фіктивні агентства з працевлаштування. Вони дають активну рекламу в Інтернеті про те, що компанія допомагає українцям в отриманні Освядчення (Oświadczenie – це дозвіл українським громадянам працювати в Польщі півроку). Люди платять гроші цій фіктивній фірмі, а в результаті або представник “фірми” зникає, або Прикордонна служба Польщі ідентифікує фірму як фіктивну і не пропускає українців з такими дозволами про роботу на територію Польщі. Компанія з працевлаштування офіційна і заявляє, що організує проходження карантину для українських громадян. Але розміщує людей в антисанітарних умовах, фактично в бараках, без забезпечення їх їжею і засобами гігієни. В результаті люди стають перед вибором – або порушити карантин і бути депортованими, або залишитися без продуктів харчування і голодувати.

«Часто аферисти пропонують повністю «безкоштовне» житло при працевлаштуванні або проживання в карантинному центрі, але потім вони знімають за це гроші з працівника. При виборі місця проходження карантину дуже важливий статус компанії з працевлаштування», – заявив власник компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal Євген Кириченко.

Аналітичний центр радить при виборі фірм із працевлаштування радить звертати увагу на такі критерії:

як довго компанія працює на ринку (бажано, щоб термін був не менше 5 років);

наскільки розгалужену філіальну мережу має;

наскільки компанія публічно представлена ​​в польських і українських ЗМІ;

як легко можна отримати інформацію про власників компанії і її структури;

чи є всі необхідні ліцензії у компанії на території Польщі;

як ця компанія представлена ​​в соцмережах і в інтернеті і які про неї відгуки.

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