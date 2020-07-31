Кортеж Зеленського порушує ПДР, а Єрмак їздить на номерах-примарах, – розслідування

Кортеж президента Володимира Зеленського порушує Правила дорожнього руху, а на автівках керівництва його Офісу – спецномери, яких немає в базі поліції. Про це йдеться в програмі «Королі доріг» журналістів-розслідувачів «Схем».

Протягом останніх двох місяців журналісти фіксували, що кортеж Зеленського перевищує допустиму швидкість, перетинає подвійну суцільну лінію, порушує «правила рядності» при повороті тощо.

В усіх цих випадках президент повертався з роботи додому або їхав у приватних справах, зокрема, відвідував торговельний центр.

Так, 10 червня за допомогою радара знімальна група зафіксувала, що президент рухався зі швидкістю 148 км/год., коли повертався з роботи до свого маєтку в Іванковичах, де на той час мешкав. Водночас за Правилами дорожнього руху, допустима швидкість на цій ділянці становить 90 км/год.

17 червня президентський кортеж, рухаючись тим же маршрутом, перевищив дозволену швидкість на 50 км/год. 18 червня за допомогою радара журналісти знову зафіксували перевищення швидкісного режиму автівками голови держави.

Порушення швидкісного режиму президентським кортежем журналісти зафіксували і після переїзду Володимира Зеленського з родиною на державну дачу в Кончі-Заспі. Зокрема, 13 липня президентські автівки рухались у бік держдач зі швидкістю 120 км/год. – показав радар. Водночас допустима швидкість на цій ділянці траси – 80 км/год.

6 липня «Схеми» стали свідками того, як кортеж Зеленського з Офісу президента, повертаючи до торговельного центру «Арена», змушував інших учасників дорожнього руху його пропустити. Пізніше журналісти помітили, як кортеж президента виїжджав із торговельного центру, перетнувши подвійну суцільну лінію.

Зазначимо, в Офісі президента заявили, що в них немає інформації про порушення ПДР під час пересування президентського кортежу. Водночас як кандидат у президенти, а потім як керівник держави Володимир Зеленський неодноразово підкреслював, що має намір «позбутися кортежів» і не хоче ніяких преференцій на дорогах.

Також «Схеми» з’ясували, що керівник офісу президента Андрій Єрмак, його заступник Кирило Тимошенко, а також перший помічник президента Сергій Шефір пересуваються на автомобілях із так званими «номерами прикриття», які не відображаються в базі Національної поліції. Це унеможливлює нарахування їм штрафів за порушення Правил дорожнього руху. При цьому їхні посади не належать до таких, яким передбачена державна охорона (а значить, і заходи «шифрування»).

Журналісти декілька разів фіксували, що, пересуваючись на авто з «номерами прикриття», керівник Офісу президента Андрій Єрмак порушував Правила дорожнього руху.

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