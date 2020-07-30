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В Європі зростає кількість випадків коронавірусу серед молоді, – ВООЗ

Вероніка Рой

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ВООЗ попереджає про зростання захворюваності на COVID-19 в Європі серед молоді. Про це пише Укрінформ з посиланням на BBC.

 

«Ми отримуємо повідомлення від декількох органів охорони здоров’я про більш високу частку нових інфекцій серед молоді», –  сказав європейський регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я  доктор Ханс Клюге.

Доктор Клюге сказав, що, будучи батьком двох дочок, він розуміє, що молоді люди «не хочуть пропустити літо». Але він додав: «Вони несуть відповідальність перед собою, своїми батьками, бабусею і дідусем і своїми громадами, і тепер ми знаємо, як правильно поводитися здоровим способом, тому давайте скористаємося цими знаннями».

Клюге не виключив, що зростання захворюваності серед молоді може бути причиною недавніх сплесків захворюваності на всьому континенті. Тому владі необхідно краще спілкуватися з молодими членами суспільства, щоб донести до них важливість дотримуватися правил скорочення ризику заразитися на коронавірус.

Станом на ранок 29 липня в світі зафіксовано 16 893 532 випадків коронавірусу, з них 663 476 летальні, 10 456 398 осіб одужали.

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