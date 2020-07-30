Якої погоди львів’янам чекати в останній день липня?

У п’ятницю, 31 липня, у Львові прогнозують сонячну погоду та до 27 градусів тепла. Про це інформує Львівський регіональний гідрометцентр.

У п’ятницю прогнозують мінливу хмарність. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Вночі та вранці можливий слабкий туман.

Температура вночi 12 – 17°, вдень 22 – 27° тепла. Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с.

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