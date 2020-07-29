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У Львові на стіні старого ремонтного цеху намалювали 80-метрове графіті

Вероніка Рой

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Минулих вихідних, 25-26 липня у Львові вшосте відбувався найбільший в Україні графіті-фестиваль «Алярм-Львів’20». Під час події 22 художники із різних куточків країни на території радянського ремонтного цеху на Новому Львові, на вулиці Панаса Мирного, 24, створили 80-метрове графіті. Про це інформують у ІТ-компанії Intellias, яка була ініціатором заходу.

 

Над полотном працювали митці зі Львова, Києва, Луцька, Івано-Франківська, Харкова, Сум, Рівного, Ужгорода та Кам’янського. Серед робіт класичні графіті з поєднанням шрифтів та персонажів та абстрактні композиції, де переплітаються кольори, форми та лінії.

Промислові фасади, які розмальовували художники, розташовані у місцевості Новий Львів поблизу вулиці Професора Буйка. Кілька років тому Львівська міська рада внесла довколишню територію у програму ревіталізації промислових зон. Йдеться про радянський завод електроприладів для радіолокації і зв’язку «Полярон».

«Щороку ми обираємо нові локації для роботи художників. За 5 років фестивалю ми розмалювали кілька промислових об’єктів: колишній завод «РЕМА», «Галичскло», будівлі на Підзамче. Графіті давно стало атрибутом багатьох міст у світі. Розмальовані будівлі не лише тішать мешканців, але й стають туристичними об’єктами. Особливо цінними є графіті на старих промислових будівлях: Вони привертають увагу громадськості, і можуть змінити сприйняття локації надавши їй нової ідентичності. Такими чином графіті сприяють ревіталізації індустріального району», – говорить співорганізатор графіті-фестивалю «Алярм-Львів’20» Іван Студницький.

Фото: організаторів

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