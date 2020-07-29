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Ще на 9 трасах Львівщини запрацювали радари TruCAM. Перелік

Вероніка Рой

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З середи, 29 липня, збільшили кількість ділянок, де використовують радари вимірювання швидкості TruCAM, а також розширили вже існуючі. Одразу дев’ять приладів вимірювання швидкості запрацюють на дорогах Львівщини. Про це інформує пресслужба патрульної поліції України.

 

Відтепер на дорогах України працюватиме 116 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 252 ділянках.

«Від сьогодні з’явиться ще 43 нових та розширено вже 5 існуючих ділянок, де патрульні вимірюватимуть швидкість приладом TruCAM. Місця визначалися на підставі проведеного аналізу аварійності на аварійно-небезпечних ділянках автодоріг та в місцях концентрації ДТП, скоєних з причин перевищення швидкості руху», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, на Львівщині радари вимірювання швидкості використовуватимуть на трасах:

  • М-06 Київ – Чоп, 437-450 км;
  • М-06 Київ – Чоп, 488-490 км;
  • М-06 Київ – Чоп, 585-586 км;
  • М-09 Львів – Рава-Руська, 128-121 км;
  • Н-09 Мукачево – Рахів – Івано-Франківськ – Львів, 428-432 км;
  • Н-13 Львів – Самбір – Ужгород, 84-116 км;
  • Н-13 Львів – Самбір – Ужгород, 131-139 км;
  • Т-14-01 КПП «Смільниця» – Старий Самбір, 1-17 км;
  • Т-14-16 Львів – Пустомити – Меденичі, 7-14 км.

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