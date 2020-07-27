Виявлені мури давнього храму на площі Галицькій засипають піском

У Львові вирішили засипати піском виявлені під час реконструкції фонтану на площі Галицькій мури давнього храму. Відповідні фото на своїй сторінці у Facebook опублікував львовознавець, екскурсовод, краєзнавець Іван Радковець.

«Пам’ятку під пісок», – підписав він опубліковані фото.

Під цим постом у Facebook начальниця управління охорони історичного середовища Львівської міськради Лілія Онищенко пояснила, мовляв, засипка піском – це елемент консервації мурів, а здійснювати музеєфікацію з низки важливих причин недоцільно:

«Виявлені у процесі рятівних розкопок архітектурно-археологічні релікти храму Воздвиження Чесного Хреста є новими конкретними джерелами для вивчення історії Львова. З ряду важливих причин недоцільно здійснювати музеєфікацію автентичних об’єктів. Вони повинні бути належно законсервованими та відзначеними сучасними архітектурними засобами у впорядкування цієї частини площі Галицької» – п.9 звіту рятівної археологічної служби за результатами проведених археологічних досліджень площі. Засипка піском – це і є елемент консервації».

Раніше у ЛМР пояснювали, що виявлені під час реконструкції мури давнього храму ознакують в мощенні та встановлять мініатюрний макет храму з інформацією про нього. При цьому у мерії зазначали, що архітектурні знахідки законсервують шляхом засипання піском та щебенем.

«Виявлені мури храму будуть законсервовані – засипані піском і щебенем і протрасовані в мощені. Бетоном ніщо не заливається. Ця частина площі, в якій вилито бетонну конструкцію, знаходиться в частині, де немає ані поховань, ані мурів храму. Ця частина була досліджена археологами, і ми маємо карту трасувань від них», – цитує пресслужба ЛМР архітектора-проєктанта Ольгу Криворучко.

Нагадаємо, роботи з облаштування нового сухого фонтану на місці фонтану «Кульбаба» розпочали в червні 2019 року. Але під час розкопок території під фонтаном виявили мури. Археологи та науковці спільно з’ясовували походження знахідки та мали напрацювати рішення щодо їхньої долі.

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Фото: Іван Радковець/Facebook