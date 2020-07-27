У МОЗ кажуть, що 67% машин «швидкої» не встигають на виклики вчасно

Дві треті пацієнтів вчасно не отримують екстрену медичну допомогу. І лише у 17-18% випадках виклику «швидкої», машина вкладається у визначений час приїзду. Про це на пресбрифінгу заявили міністр охорони здоров’я Максим Степанов та заступниця міністра Ірина Садов’як, передає УП.

«Ті нормативи, які встановлені, вони складають 10 хвилин по місту та 20 хвилин за містом», – сказав Степанов.

Він також додав, що не менше 75% машин швидкої допомоги повинні доїжджати до хворого у межах 10 хвилин в місті та 20 хвилин за містом.

«З загальної кількості випадків, а це 6,8 мільйона викликів – 4,7 мільйона з них є невчасними. Це дуже погані показники», – додала Ірина Садов’як.

Вона уточнила, що наразі на підконтрольних уряду територіях працює 25 регіональних центрів екстреної допомоги та медицини катастроф.

Садов’як каже, що виклики швидкої допомоги можна поділити на такі категорії:

Критична категорія. Швидка має приїхати протягом 10 хвилин.

Категорія екстрених викликів. Передбачає прибуття протягом 20 хвилин.

Неекстрені виклики направляються до відповідного закладу охорони здоров’я, що надає первинну медичну допомогу.

Якщо такої можливості немає, то машину швидкої допомоги, яка не виконує критичні чи екстрені виклики, направлять до пацієнта.