Мешканці двох районів Львова 28 липня будуть без води. Перелік

У вівторок, 28 липня,у Львові через проведення ремонтних робіт мешканці 53 вулиць у Шевченківському та Личаківському районах залишаться без води. Про це інформує «Львівводоканал».

Так, завтра проводитимть роботи з перепідключення новозбудованих ділянок водопроводу на вул. Б.Хмельницького. Відтак з 09:00 до 18:00 год. буде припинено водопостачання в Шевченківський та Личаківський райони Львова. Зокрема, без води будуть мешканці таких вулиць:

Алішера Навої – Всі будинки

Б.Гнатевича – Всі будинки

Б.Хмельницького (непарна сторона від №139 до №219, парна сторона від №100 до №188)

Белзька – Всі будинки

Бодянського – Всі будинки

Васильченка – Всі будинки

Врізана – Всі будинки

Гамалії – Всі будинки

Горіхова – Всі будинки

Грядкова – Всі будинки

Діаманда – Всі будинки

Дніпрової Чайки – Всі будинки

Дублянська – Всі будинки

Зустрічна – Всі будинки

Ковальська – Всі будинки

Ковельська – Всі будинки

Корейська – Всі будинки

Корецька – Всі будинки

Крайня – Всі будинки

Кукурудзяна – Всі будинки

Металістів – Всі будинки

Метлинського – Всі будинки

Механічна – Всі будинки

Милятинська – Всі будинки

Миргородська – Всі будинки

Молочна – Всі будинки

Новознесенська – Всі будинки

Олійна – Всі будинки

Опришківська – Всі будинки

Падури – Всі будинки

Перехід – Всі будинки

Петрусенко – Всі будинки

Пинська – Всі будинки

Пластова – Всі будинки

Поворотна – Всі будинки

Погідна – Всі будинки

Польова – Всі будинки

Помірки – Всі будинки

Равська – Всі будинки

Радехівська – Всі будинки

Ратича – Всі будинки

Ребета – Всі будинки

С.Галечко – Всі будинки

Саковича – Всі будинки

Сушкевича – Всі будинки

Таращанська – Всі будинки

Тарнавка – Всі будинки

Туркменська – Всі будинки

Черкаська – Всі будинки

Черника – Всі будинки

Шатківського – Всі будинки

Щоголева – Всі будинки

Юнацька – Всі будинки

Зазаначимо, з 10 год. на вул. Металістів-вул.Польова працюватиме водовоз.