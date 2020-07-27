Мешканці двох районів Львова 28 липня будуть без води. Перелік

У вівторок, 28 липня,у Львові через проведення ремонтних робіт мешканці 53 вулиць у Шевченківському та Личаківському районах залишаться без води. Про це інформує «Львівводоканал».
Так, завтра проводитимть роботи з перепідключення новозбудованих ділянок водопроводу на вул. Б.Хмельницького. Відтак з 09:00 до 18:00 год. буде припинено водопостачання в Шевченківський та Личаківський райони Львова. Зокрема, без води будуть мешканці таких вулиць:
- Алішера Навої – Всі будинки
- Б.Гнатевича – Всі будинки
- Б.Хмельницького (непарна сторона від №139 до №219, парна сторона від №100 до №188)
- Белзька – Всі будинки
- Бодянського – Всі будинки
- Васильченка – Всі будинки
- Врізана – Всі будинки
- Гамалії – Всі будинки
- Горіхова – Всі будинки
- Грядкова – Всі будинки
- Діаманда – Всі будинки
- Дніпрової Чайки – Всі будинки
- Дублянська – Всі будинки
- Зустрічна – Всі будинки
- Ковальська – Всі будинки
- Ковельська – Всі будинки
- Корейська – Всі будинки
- Корецька – Всі будинки
- Крайня – Всі будинки
- Кукурудзяна – Всі будинки
- Металістів – Всі будинки
- Метлинського – Всі будинки
- Механічна – Всі будинки
- Милятинська – Всі будинки
- Миргородська – Всі будинки
- Молочна – Всі будинки
- Новознесенська – Всі будинки
- Олійна – Всі будинки
- Опришківська – Всі будинки
- Падури – Всі будинки
- Перехід – Всі будинки
- Петрусенко – Всі будинки
- Пинська – Всі будинки
- Пластова – Всі будинки
- Поворотна – Всі будинки
- Погідна – Всі будинки
- Польова – Всі будинки
- Помірки – Всі будинки
- Равська – Всі будинки
- Радехівська – Всі будинки
- Ратича – Всі будинки
- Ребета – Всі будинки
- С.Галечко – Всі будинки
- Саковича – Всі будинки
- Сушкевича – Всі будинки
- Таращанська – Всі будинки
- Тарнавка – Всі будинки
- Туркменська – Всі будинки
- Черкаська – Всі будинки
- Черника – Всі будинки
- Шатківського – Всі будинки
- Щоголева – Всі будинки
- Юнацька – Всі будинки
Зазаначимо, з 10 год. на вул. Металістів-вул.Польова працюватиме водовоз.
Вероніка Рой