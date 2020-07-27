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Мешканці двох районів Львова 28 липня будуть без води. Перелік

Вероніка Рой

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У вівторок, 28 липня,у Львові через проведення ремонтних робіт мешканці 53 вулиць у Шевченківському та Личаківському районах залишаться без води. Про це інформує «Львівводоканал».

 

Так, завтра проводитимть  роботи з перепідключення новозбудованих ділянок водопроводу на вул. Б.Хмельницького. Відтак з 09:00 до 18:00 год. буде припинено водопостачання в Шевченківський та Личаківський райони Львова. Зокрема, без води будуть мешканці таких вулиць:

  • Алішера Навої – Всі будинки
  • Б.Гнатевича – Всі будинки
  • Б.Хмельницького (непарна сторона від №139 до №219, парна сторона від №100 до №188)
  • Белзька – Всі будинки
  • Бодянського – Всі будинки
  • Васильченка – Всі будинки
  • Врізана – Всі будинки
  • Гамалії – Всі будинки
  • Горіхова – Всі будинки
  • Грядкова – Всі будинки
  • Діаманда – Всі будинки
  • Дніпрової Чайки – Всі будинки
  • Дублянська – Всі будинки
  • Зустрічна – Всі будинки
  • Ковальська – Всі будинки
  • Ковельська – Всі будинки
  • Корейська – Всі будинки
  • Корецька – Всі будинки
  • Крайня – Всі будинки
  • Кукурудзяна – Всі будинки
  • Металістів – Всі будинки
  • Метлинського – Всі будинки
  • Механічна – Всі будинки
  • Милятинська – Всі будинки
  • Миргородська – Всі будинки
  • Молочна – Всі будинки
  • Новознесенська – Всі будинки
  • Олійна – Всі будинки
  • Опришківська – Всі будинки
  • Падури – Всі будинки
  • Перехід – Всі будинки
  • Петрусенко – Всі будинки
  • Пинська – Всі будинки
  • Пластова – Всі будинки
  • Поворотна – Всі будинки
  • Погідна – Всі будинки
  • Польова – Всі будинки
  • Помірки – Всі будинки
  • Равська – Всі будинки
  • Радехівська – Всі будинки
  • Ратича – Всі будинки
  • Ребета – Всі будинки
  • С.Галечко – Всі будинки
  • Саковича – Всі будинки
  • Сушкевича – Всі будинки
  • Таращанська – Всі будинки
  • Тарнавка – Всі будинки
  • Туркменська – Всі будинки
  • Черкаська – Всі будинки
  • Черника – Всі будинки
  • Шатківського – Всі будинки
  • Щоголева – Всі будинки
  • Юнацька – Всі будинки

Зазаначимо, з 10 год. на вул. Металістів-вул.Польова працюватиме водовоз.

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