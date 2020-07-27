Чи можна підхопити COVID-19 у басейні та через питну воду: відповідь фахівців

Експерти американського Центру контролю та профілактики захворювань (CDC) повідомляють про відсутність доказів поширення збудника COVID-19 через воду в басейнах, джакузі, спа-центрах тощо. Дезінфікуючі засоби для очищення згубно на нього впливають. Про це у Facebook інформує Центр громадського здоров’я.

На сайті однієї з найбільших видавничих компаній світу Elsevier опубліковано статтю італійських дослідників, які пишуть, що докази наявності SARS-CoV-2 у воді дуже мізерні та немає доказів того, що SARS-CoV-2 присутній в поверхневих, підземних водах або передається через забруднену питну воду.

«Отже, можливість поширення COVID-19 під час відпочинку на пляжах пов’язана із скупченням людей. Збудник нової коронавірусної інфекції здатен передаватися від людини до людини незалежно від того, знаходяться вони у воді, чи перебувають на суші», – кажуть у ЦГЗ.

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Також у відомстві зазначають, що заразитися COVID-19 можна від людини, інфікованої вірусом. Хвороба передається, здебільшого через дрібні краплі, які виділяються з носа або рота під час кашлю, чхання або розмови. Тобто, якщо ви плаваєте, а людина поруч з вами кашляє, ви можете вдихнути ці краплі і, відповідно, інфікуватися.

Захиститися від коронавірусу SARS-CoV-2 допоможе: дистанціювання, регулярне миття рук з милом або оброблення їх антисептиком із вмістом спирту, дотримання правил респіраторної гігієни.