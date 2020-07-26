Степан Сус: «Зараз нам потрібно більше людей, які своїми вчинками будуть робити світ добрішим»

Владика Степан Сус про важливість не відкладати все на «завтра», адже кожен день – це шанс зробити щось добре:

«Господь дарує нам кожен день як нову можливість щось осягнути, змінити, навіть перекреслити чи виправити, як можливість комусь подати руку, а до когось навіть просто усміхнутися. Це також можливість і шанс почати новий етап життя, спробувати молитися, брати активну участь у богослужіннях, допомагати ближнім, підтримувати різні соціальні проєкти.

Багато з нас, прокидаючись вранці, розпочинають свій день і не знають, що робити. Переконаний, що навіть сьогодні багато розпочали недільний ранок як будень, без конкретного змісту. Дозвольмо собі розпочинати день з Богом. Це також для нас нагода наповнити своє життя правильним змістом. Це подібно до того, як ми розгортаємо книжку, читаємо її зміст, і нам стає цікаво, хочемо далі читати… Як важливо наповнювати кожен день правильним змістом, правильно переживати.

Якщо нам важко або якщо ми не знаємо, чого в Бога просити, повторюймо: Господи, помилуй! Якщо ви успішні, вам радісно на душі і видається, що ні в чому немає потреби, повторюймо: Господи, помилуй!

Можливо, сьогодні є той день, коли ми маємо скористатися своїм шансом, піти за Ісусом і кричати в глибині свого серця: Господи, помилуй! Можливо, ми прикуті до лікарняного ліжка, нам важко дихати, нам є непросто, нам встановили діагноз і повідомили про це… Молімося подумки з усіх сил: Господи, помилуй. Або якщо ми нарікаємо на те, що немає часу на молитву, ми не вміємо молитися, скажімо, виходячи з дому: Господи, помилуй!

Як важливо нам не втратити шансу бути з Богом, не упустити можливості правильно бачити світ, поєднуючи свій духовний та фізичний зір. Адже бути віруючою людиною – означає вміти правильно дивитися на світ. У теперішніх обставинах життя нам потрібно дедалі більше тих, хто буде правильно дивитися на світ і своїми вчинками робити його добрішим».

Джерело: УГКЦ