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Для дітей створили мультсеріал про дитинство Андрея Шептицького

Вероніка Рой

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До 155-річчя з дня народження митрополита Андрея Шептицького для дітей створили мультсеріал «Духовне намисто» про дитинство митрополита. Про це повідомляє студія «Арт-Відео», яка і створила цей мультсеріал.

 

Дітвора зможе відправитися в анімаційну мандрівку дивовижними місцями нашого краю: до села Прилбичі, що на Яворівщині, де пройшли дитячі роки Андрея Шептицького. Також цікаві історії діти побачать у мультфільмах «Біличі», «Кохавина» та «Лісок».

Загалом до серіалу «Духовне намисто» про відомі відпустові місця УГКЦ увійшло п’ятнадцять мультфільмів.

Всі серії можна переглянути за посиланням, або на Youtube-каналі.

Відео: Арт Відео

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