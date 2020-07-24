Для дітей створили мультсеріал про дитинство Андрея Шептицького

До 155-річчя з дня народження митрополита Андрея Шептицького для дітей створили мультсеріал «Духовне намисто» про дитинство митрополита. Про це повідомляє студія «Арт-Відео», яка і створила цей мультсеріал.

Дітвора зможе відправитися в анімаційну мандрівку дивовижними місцями нашого краю: до села Прилбичі, що на Яворівщині, де пройшли дитячі роки Андрея Шептицького. Також цікаві історії діти побачать у мультфільмах «Біличі», «Кохавина» та «Лісок».

Загалом до серіалу «Духовне намисто» про відомі відпустові місця УГКЦ увійшло п’ятнадцять мультфільмів.

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Всі серії можна переглянути за посиланням, або на Youtube-каналі.

Відео: Арт Відео