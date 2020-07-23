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З ДБР звільнили слідчого, який заявляв про тиск з боку керівництва у справах Порошенка

Андрій Котенський

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Начальника третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами Держбюро розслідувань Олега Корецького, який раніше заявляв про тиск на нього та слідчих щодо розслідування резонансних справ, зокрема тих, де фігурує п’ятий президент України Петро Порошенко, звільнили з правоохоронних органів. Про це Hromadske повідомило джерело у ДБР.

 

Також про звільнення 23 липня заявив сам Корецький виданню «Главком» та надав фото відповідного наказу із підписом в.о. директора ДБР Олександра Соколова. У ньому також зазначається, що звільнили слідчого «у зв’язку зі скороченням посади».

8 липня Олег Корецький заявив, що керівництво ДБР чинило тиск на нього та слідчих щодо розслідування резонансних справ, зокрема тих, де фігурує п’ятий президент України Петро Порошенко. Натомість Державне бюро розслідувань тоді назвало заяви Корецького спекуляціями, додавши, що він планує звільнятися. А перевірка на поліграфі начебто показала, що він «зливав» службову інформацію в кримінальних провадженнях.

Фото: Главком

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