У Києві за загадкових обставин знайшли мертвим волонтера Кучапіна

У орендованій квартирі в Києві виявили мертвим активіста та керівника «Дому милосердя» Олексія Кучапіна, пише Громадське.

У поліції Києва заявили, що на місці події правоохоронці провели першочергові слідчі дії: оглянули помешкання, тіло чоловіка, поспілкувалися зі свідками.

За версією слідства, квартиру померлий орендував 15 липня. Її власник попередив, що днями прийде майстер, аби встановити кондиціонер. Однак потім орендар на зв’язок не виходив та двері не відчиняв. Після цього власник намагався потрапити у квартиру, однак з внутрішнього боку дверей були вставлені ключі.

У поліції кажуть, що судово-медичний експерт оглянув тіло померлого та зовнішніх ознак насильницької смерті не виявив, а під час огляду квартири правоохоронці, окрім документів та особистих речей померлого, вилучили 11 пігулок білого кольору, а на столі виявили записку.

Речові докази направили на експертизи, зокрема почеркознавчу та психологічну.

Також правоохоронці зазначають, що «обстановка всередині (квартири — ред.) не була порушена, двері без пошкоджень». Окрім цього її власник каже, що з неї нічого не зникло.

«Також завдяки проведеним заходам правоохоронці відшукали свідка, з яким спілкувався загиблий перед смертю. Свідок надав важливі покази для слідства», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, у групі «bezdomnie.ua» 23 липня повідомили, що волонтери виявили біля смітників багатоквартирного будинку, в якому знайшли мертвим Кучапіна, диван, який «був весь у крові» й «кров навіть ще стікала з нього». У групі кажуть, що волонтери впізнали диван і він був саме з квартири, де знайшли мертвим чоловіка.

«Тіло поліція винесла з квартири близько 2:00 ночі вже 21.07, а диван винесли якісь люди близько 3:00. Також квартира вся була вимита і вичищена, там зараз, як в операційній», — йдеться у повідомленні.

Водночас в поліції повідомили, що за попередніми висновками експертів, плями на меблях з’явились внаслідок природного процесу розкладання людського тіла, оскільки чоловік пролежав мертвим у приміщенні щонайменше 5 діб при температурі близько 25 градусів.

«Перед тим, як дозволити власнику зайти до квартири, експерти відібрали необхідні біологічні матеріали для проведення експертних досліджень», — переконують у Нацполіції.

Раніше соратник активіста Захарія Керстюк повідомляв, що вони неодноразово отримували погрози, «зокрема фізичної ліквідації», якщо не припинять допомагати безхатькам.

У групі «bezdomnie.ua» уточнили, що погрози активісти отримували зокрема і від поліції, яка працює на вокзалах. Як пояснюють у спільноті, «вокзальні» (зокрема і поліція) утримували безхатьків «у рабстві», змушуючи жебракувати та виконувати інші накази. А коли активісти їм допомагали, то безхатченки вже «неохоче» виконували ці накази.

Також соратники Кучапіна звертають увагу на його дивне зникнення перед смертю.

«Він дивним чином зник з усіх наших волонтерських груп… з усіх груп його номер було видалено. Також перестав працювати сайт «Дому милосердя», — йдеться у повідомленні.

До слова, 6 липня в Олексія Кучапіна з дружиною Оленою народилася донька Емма.