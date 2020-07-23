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На Стрийщині через ДТП загорілася вантажівка

Вероніка Рой

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У четвер, 23 липня,у Стрийському районі зіткнулися вантажівка та мікроавтобус. У результаті аварії постраждали троє людей. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС Львівщини.

 

Інформація про ДТП поблизу с. Угерсько Стрийського району до рятувальників надійшла о 11:35. Зjrрема, відбулося зіткнення вантажного автомобіля та мікроавтобуса. У результаті аварії відбулось загоряння кабіни водія вантажівки.

Також у ДТП травми отримали троє людей отримали травми. Їх госпіталізували у лікувальні заклади.

Фото: Ігор Зінкевич, ДСНС

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