На Стрийщині через ДТП загорілася вантажівка

У четвер, 23 липня,у Стрийському районі зіткнулися вантажівка та мікроавтобус. У результаті аварії постраждали троє людей. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС Львівщини.
Інформація про ДТП поблизу с. Угерсько Стрийського району до рятувальників надійшла о 11:35. Зjrрема, відбулося зіткнення вантажного автомобіля та мікроавтобуса. У результаті аварії відбулось загоряння кабіни водія вантажівки.
Також у ДТП травми отримали троє людей отримали травми. Їх госпіталізували у лікувальні заклади.
Фото: Ігор Зінкевич, ДСНС
Вероніка Рой