«Кінопалац» на Театральній припинив своє існування

Кінотеатр «Кінопалац» на вулиці Театральній припинив своє існування. Як повідомив арт-директор «Кінопалацу» Станіслав Тарасенко, головною причиною закриття кінотеатру стала надто велика оренда, яку власники приміщення продовжували нараховувати навіть під час карантину, пише Zaxid.net.

«Її сума є надто великою, тим більше враховуючи те, що люди менше ходять у кіно через пандемію, яка також змушує дотримуватись санітарних норм і продавати лише 50% місць. Щоб не нарощувати борги дирекція кінотеатру вирішила закрити його», – розповів Станіслав Тарасенко.

Обладнання перевезуть до кінотеатру «Коперник» та кінотеатру ім. Олександра Довженка. Можливо, саме в останньому будуть відбуватися покази у форматі 3D, які проходили на Театральній. Працівників так само спробують влаштувати у цих двох кінотеатрах.

За словами Станіслава Тарасенка, кінотеатр «Коперник» планують відкрити уже 8 серпня, там будуть відбуватися прем’єри, покази авторського кіно, кіноклуб. Тобто те, що відбувалося у «Кінопалаці» на Театральній, тільки зал буде меншим.

Нагадаємо, «Коперник» останнім часом позиціонувався в першу чергу як кінотеатр авторського кіно. Цю його функцію також планують зберегти.

Як відомо, «Кінопалац» на Театральній, 22 відкрився у квітні 2002 року. Він став першим львівським кінотеатром із сучасним обладнаням. Так само саме там вперше у Львові стали показувати фільми у сучасному форматі 3D. Він мав 3 зали на 290, 88 та 18 місць. Для порівняння кінотеатр «Коперник» має два зали на 146 та 25 місць.

Нагадаємо також, що кінотеатр знаходився у приміщенні львівського Будинку офіцерів. 17 січня міністерство оборони оголосило про те, що будівля буде виставлена на продаж. Згодом цю інформацію спростували.

Будинок офіцерів розміщений на вул. Театральній, 22 у самому центрі Львова – в колишній будівлі Народного Дому, що був зведений у 1855 році з ініціативи членів Головної руської ради.

У Народному домі діяла друкарня «Галицько-руська матиця», заснована в 1848 році для культурно-освітньої праці й видання шкільних підручників, а згодом тут був заснований перший український професійний театр «Руська Бесіда». У листопаді 1918 році у стінах Народного дому відбулося проголошення створення ЗУНР. З 1939 року тут розміщено військовий культурний заклад – Будинок офіцерів. При Будинку офіцерів працює воєнно-історичний музей, колективи художньої самодіяльності, мережа курсів та гуртків, заклади громадського харчування. Будинок є пам’яткою архітектури місцевого значення.