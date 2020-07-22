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Зеленський скасував візи для громадян шести країн

Вероніка Рой

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Президент Володимир Зеленський встановив безвізовий режим для громадян шести країн, якщо їх термін перебування в Україні не перевищуватиме 90 днів за півроку. Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави.

 

« Установити з 1 серпня 2020 року безвізовий режим в’їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Австралії, Нової Зеландії, Королівства Бахрейн, Держави Кувейт, Султанату Оман, Королівства Саудівська Аравія, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів», йдеться в указі Зеленського.

Як зазначається у документів, безвізовий режим встановлений « з метою розвитку і практичної реалізації принципів партнерства».

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