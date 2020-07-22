США пропонують мільйонну винагороду за інформацію про двох українських хакерів

Державний департамент США оголосив про винагороду до $1 млн за інформацію, що приведе до арештів громадян України Артема Радченка та Олександра Єременка за участь у транснаціональній кіберзлочинності. Про це йдеться в заяві державного секретаря США Майкла Помпео, оприлюдненій у середу, 22 липня, повідомляє Укрінформ.

«Кіберзлочинці не дотримуються і не поважають верховенства права в жодній країні. Оскільки їхні кримінальні можливості поширюються по всьому світу, ми вітаємо співпрацю та координацію всіх урядів для притягнення цих злочинців до відповідальності та захисту невинних громадян по всьому світу», – зазначається в заяві.

Як уточнили в Держдепі, Секретна служба США в січні 2020 року провела розслідування, за результатами якого були висунуті обвинувачення проти Радченка та Єременка за 16-ма пунктами. У тому числі, йшлося про змову в шахрайстві з цінними паперами, електронними транзакціями, а також про комп’ютерне шахрайство.

«Обвинувачення стверджує, що Радченко та Єременко зламали електронну систему збирання, аналізу та пошуку даних Комісії з цінних паперів та бірж, вкравши тисячі конфіденційних файлів, які потім незаконно продали з метою отримання прибутку», – йдеться в оприлюдненому документі.

Крім того, повідомляється, що Комісія з цінних паперів та бірж подала цивільну скаргу проти Єременка, а також інших фізичних та юридичних осіб.

Практика Державного департаменту США призначати винагороду за пошук та затримання транснаціональних злочинців фінансується зі спеціальної державної програми TOCRP. Разом з програмою щодо виявлення злочинців, пов’язаних з наркотиками, з 1986 року вдалося притягнули до відповідальності понад 75 осіб. Усього за цими програмами було витрачено 130 млн дол. із державного бюджету США.

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