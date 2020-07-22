На Львівщині хочуть розширити територію національного парку «Бойківщина»

У Львівській області планують розширити територію національного природного парку «Бойківщина». Про це йшлося під час наради заступника голови Львівської обласної державної адміністрації Юрія Бучка з представниками Інституту екології Карпат НАН України, передає пресслужба Львівської ОДА.

Зокрема, під час наради обговорили питання щодо включення до складу парку земель державної власності, які перебувають в непорушеному природному стані з метою збереження цінних природних комплексів Карпатського регіону.

Включення цих земель до складу національного природного парку має важливе значення як майбутній науковий полігон для моніторингу природних процесів та розробки дієвих заходів щодо їх охорони, збереження та відтворення.

Довідка

НПП «Бойківщина» – наймасштабніший об’єкт природно-заповідного фонду Львівщини, який створено протягом останнього десятиліття. Це природній парк створено указом президента України «Про створення національного природного парку «Бойківщина» від 11.04.2019 в межах Турківського району площею 12240 га, 10623 з яких – надано національному природному парку у постійне користування.

НПП «Бойківщина» – це парк, територія якого вирізняється високим рівнем біотичного різноманіття та відіграє визначальну роль у межах головного Європейського вододілу в басейнах річки Стрий та річки Дністер.Ці території вже давно стали домівками для багатьох видів рослин і тварин, які сьогодні рідкісні у Європі, серед яких баранець звичайний, аконіт опушеноплодий, лунарія оживаюча, чина гладенька та інші.

Фото: ЛОДА