ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині хочуть розширити територію національного парку «Бойківщина»

Вероніка Рой

|

У Львівській області планують розширити територію національного природного парку «Бойківщина». Про це йшлося під час наради заступника голови Львівської обласної державної адміністрації Юрія Бучка з представниками Інституту екології Карпат НАН України, передає пресслужба Львівської ОДА.

 

Зокрема, під час наради обговорили питання щодо включення до складу парку земель державної власності, які перебувають в непорушеному природному стані з метою збереження цінних природних комплексів Карпатського регіону.

Включення цих земель до складу національного природного парку має важливе значення як майбутній науковий полігон для моніторингу природних процесів та розробки дієвих заходів щодо їх охорони, збереження та відтворення.

Довідка

НПП «Бойківщина» – наймасштабніший об’єкт природно-заповідного фонду Львівщини, який створено протягом останнього десятиліття. Це природній парк створено указом президента України «Про створення національного природного парку «Бойківщина» від 11.04.2019 в межах Турківського району площею 12240 га, 10623 з яких – надано національному природному парку у постійне користування.

НПП «Бойківщина» – це парк, територія якого вирізняється високим рівнем біотичного різноманіття та відіграє визначальну роль у межах головного Європейського вододілу в басейнах річки Стрий та річки Дністер.Ці території вже давно стали домівками для багатьох видів рослин і тварин, які сьогодні рідкісні у Європі, серед яких баранець звичайний, аконіт опушеноплодий, лунарія оживаюча, чина гладенька та інші.

Фото: ЛОДА

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Перший день роботи львівських дитсадків: що змінилось для дітей та батьків
Наталя ДУЛЯБА, Ольга ДЕНИСЯКА
Перший день роботи львівських дитсадків: що змінилось для дітей та батьків

Після чотирьох місяців вимушеного карантину через COVID-19 у Львові нарешті дозволили відкрити дитячі садки. До організа...

Здорове харчування на Львівщині: «АТБ» динамічно розширює мережу в західних регіонах
Анастасія ПИЖ
Здорове харчування на Львівщині: «АТБ» динамічно розширює мережу в західних регіонах

Перші шість місяців поточного року стали безпрецедентним випробуванням на міцність як для вітчизняного торговельного біз...

Наймолодший хормейстер України. Історія 26-річного диригента Львівської опери
Соломія ГОЛОВІНА
Наймолодший хормейстер України. Історія 26-річного диригента Львівської опери

Працював три роки артистом хору «Київ», був диригентом у камерному хорі «Intermezzo» (Київ), керував вокальним ансамбле...

Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?
Вероніка РОЙ
Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?

Коронавірус вніс свої корективи у звичне життя кожної людини. У цей непростий час зміни торкнулися і освітньої сфери. З ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...