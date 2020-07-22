ЛКП «Лев» шукає дім для Джулі і ще шістьох песиків

ЛКП «Лев» розшукує найтурботливіші руки для сімох підопічних песиків.

«Як багато непростих собачих доль було, і як багато ще, на жаль, буде, допоки щось кардинально не зміниться у відносинах людей і тварин загалом. Ось 7 новеньких. Ми докладемо зусиль, щоб їм вдалося знайти себе у цьому світі», – наголошують у ЛКП «Лев».

ТЕРІ, 1 рік

Місце відлову: вул. В. Великого. Зовсім маленька і зовсім молоденька дівчинка, а погляд – дорослий і втомлений. Лагідна, чуйна, хоче мати друзів, заглядає в обличчя людям.

СТАРК, 6 років

Місце відлову: вул. Януша. Легкий, приємний, хороший хлопчик. Приїхав на ревакцинацію. Вміє давати лапу, гуляє на повідку і взагалі – улюбленець дамочок.

ОЛДІ, 10 років

Місце відлову: вул. Б. Хмельницького. Тихий, спокійний дядечко. Купаючись, зізнався нам, що в нього в житті ще такого ніколи не було – ніхто не чистив вушка і не напінював його шампунем.

ДЖУЛЯ, 4 роки

Місце відлову: вул. Куліша. У неї померла господиня, а родичам вона стала непотрібною. (Поговоріть зі своїми близькими про такі ситуації. Їх не повинно бути)

НЕМО, 5 місяців

Місце відлову: вул. Б. Хмельницького. Після ДТП. Ходити буде і радіти життю теж. Поставимо на ніжки, виховаємо – і буде для когось найкращим на світі синочком.

ГЕЛЛЕРТ, 11 років

Місце відлову: вул. Пекарська. Старенький, з букетом вікових хвороб і чудовим характером. Ніжний, делікатний, вихований – мабуть, був домашнім. І невідомо, чому опинився на вулиці.

ВЕНЬДІ, 1 рік

Місце відлову: вул. Б. Хмельницького. Жвава, дзвінка, чудова дівчинка. Худюща. З часом набере вагу, стане впевненішою в собі – буде схожою на принцесу. Має темперамент і зовнішність лайки.

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Фото: ЛКП «Лев»