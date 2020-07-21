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Мар’яна Савка: «Ковід – це не вигадка. Це дуже близько»

Вероніка Рой

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Головна редакторка і співзасновниця «Видавництва Старого Лева» Мар’яна Савка, котра захворіла на коронавірусну інфекцію, про перебіг недуги:

«Понад місяць на карантині у квітні-травні я лікувала двобічну бронхопневмонію, але то був не ковід. Просто так дивно співпало. Рік дивних співпадінь, еге ж. Я також належала до тих людей, які свято вірять, що їх не зачепить.

У неділю увечері, 5 липня, якось дивно боліли ноги. Трохи здивувалася, але ще нічого не запідозрила. Наступного дня, в понеділок, ломота в цілому тілі була така сильна, що нічого подібного я раніше ніколи не відчувала. Ноги, руки, шия, лопатки. Температура піднялася до 37,2 і потім опустилася. Більше і не піднімалася.

У вівторок вранці я пішла робити ПЛР, бо ця ломка і втрата сили мене сильно насторожила. Medicover, в якому я давно обслуговуюся, дуже швидко, того ж дня, надіслав результат тесту позитивний.

Кашель, погіршення зору, пекли очі, ломота мігрувала по тілу. В кінцівках з’явилося тремтіння, ну і слабкість, в’язка дивна слабкість, запаморочення, шкіра голови затерпає, руки тремтять і тахікардія.

В середу Микола з Северином ( чоловік та син Мар’яни Савки, ред.) зробили тести ПЛР. В Миколи нічого, в малого ковід. Тож ми розділилися по кімнатах, намагаючись не заразити Миколу. А через тиждень він ще раз зробив тест і знову, слава Богам, негативний.

В суботу, 11-го, поїхала робити КТ (ком’ютерна томографія, ред.) і ще кажу чоловікові: відчуваю, що в легенях чисто. Але ні. КТ показало двобічну полісегментарну пневмонію з ефектом мутного скла.

Лікуюся досі сильними антибіотиками, п’ю багато-багато води (раніше не могла себе змусить багато пити), лежу собі або сиджу малюю, міряю рівень кисню в крові. Він у нормі, тому я спокійна. Взагалі, дуже спокійна. Просто чекаю, коли мине хвороба і мій організм виробить антитіла.

Вже десь через тиждень хвороби я повністю втратила нюх і не повністю смак. Але апетит не втратила. Навпаки постійно хотілося їсти. Потім нюх раптом пробився, а наступного дня знову щез, а зараз тільки трохи з’явився. Дуже дивно жити у світі, який нічим не пахне. Ну взагалі нічим.

Северинко взагалі безсимптомний і сповнений енергії. Нудиться до краю, хоче бавитися з дітьми.

Думаю, що зсередини ситуації не так страшно, як зовні. Просто борешся з хворобою та й усе. А ще починаєш дуже сильно цінувати тих, хто поруч. Дуже вдячна моєму коханому чоловікові це неймовірна підтримка і турбота. Ну і хочеться, щоб цей жахливий сон, який затягнув нас усіх в якийсь сплін, нарешті скінчився.

Я до того, що ковід це не вигадка. Це дуже близько. Мені подзвонив однокласник щодо організації зустрічі випускників. Я кажу: в мене ковід. А він: та що ти вигадуєш, не існує ніякого коронавірусу! Ну таке. Для когось не існує. Але якщо у вас з’явилася ломота в тілі і втрата сили, навіть без температури, терміново зробіть тест. Тут потрібно швидко реагувати».

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