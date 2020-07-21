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Львівські триатлоністи здобули медалі на чемпіонаті України

Вероніка Рой

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У понеділок, 20 липня, стартував чемпіонат України з триатлону на олімпійській дистанції. За два дні змагань львівські спортсмени здобули низку медалей.

 

Як повідомляє управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА, у перший день змагань у плавальному сегменті перемогу виборола молода львівська триатлетика Марина Кирик. Однак на вело Марину Кирик наздогнали, а згодом і випередила Юлія Єлістратова та ще одна львів’янка Софія Прийма.

За підсумками першого дня чемпіонату, срібною та бронзовою призерками чемпіонату України стали львів’янки Софія Прийма та Марина Кирик. Золото – за учасницею трьох Олімпійських ігор Юлією Єлістратовою з Житомира. Загалом у змаганні жінок взяли участь 33 спортсменки.

У другий день, 21 липня, відбулися змагання в естафеті-мікст. Як інформує пресслужбі НОК у Львівській області, збірна Львівщини у напруженій боротьбі здобула третє місце. Львівська команда виступала у такому складі: Марина Кирик, Василь Винницький, Софія Прийма і Богдан Стасенко.

А чемпіонами України в цій дисципліні стали триатлети з Житомирщини, срібними призерами – кияни.

Зазначимо, змагання є відбірковими на чемпіонат Європи, що відбудеться наприкінці серпня в Естонії.

Фото: управління фізичної культури та спорту ЛОДА, НОК

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