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Голова ВООЗ назвав головний інструмент у боротьбі з COVID-19: це не карантин

Вероніка Рой

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Головним засобом боротьби з поширенням коронавірусного захворювання є відстеження шляхів розповсюдження вірусу, а не просто дотримання карантинних обмежень. Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреісус, передає Громадське.

 

«Одним з ключових інструментів є виявлення контактів. Жодна країна не може контролювати у себе епідемію, якщо вона не знає, де перебуває вірус … Звичайно, відстеження контактів не єдиний інструмент, він має бути частиною всеосяжного пакета, але він один з найважливіших», розповів Гебреісус.

Він зазначив, що відстеження контактів є надзвичайно важливим, адже це може запобігти перетворенню окремих кластерів на масштабні вогнища. А швидке реагування на нові випадки дає можливість країнам просуватися шляхом економічного відновлення.

Очільник ВООЗ переконаний, що обмежувальні заходи можуть допомогти сповільнити передачу вірусу, але самі по собі не здатні повністю зупинити його. У цьому контексті важливими є й мобільні додатки, які допомагають відстежувати контакти інфікованих людей.

Гебреєсус вважає, що COVID-19 можна зупинити, не чекаючи на появу вакцини. Хоча робота над її пошуком обов’язково має тривати.

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