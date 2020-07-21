Білі ведмеді можуть вимерти вже до кінця сторіччя, – вчені

В природі може не залишитися білих ведмедів вже до кінця сторіччя, якщо людство не подолає зміни клімату, які впливають на знищення їхньої популяції. Про це йдеться у новому дослідженні вчених, опублікованому в журналі Nature Climate Change, передає Громадське.

Науковці зазначають, що деякі популяції ведмедів вже на межі вимирання через скорочення кількості морського льоду. Ці тварини використовують його, аби полювати на тюленів.

Так, за нинішніми прогнозами викидів парникових газів, до 2100 року всі популяції білих ведмедів можуть зникнути, окрім кількох на далекій півночі.

«Ми зараз бачимо, що, по-перше, вижити не зможуть малюки ведмедів. Вони будуть народжуватися, але в самок не буде достатньо жиру, щоб годувати дитинчат молоком», – розповів ВВС головний науковий співробітник Polar Bears International доктор Стівен Амступ, який також брав участь у дослідженні.

Він наголошує, що нині прогнози невтішні, але якщо «суспільство згуртується, у нас буде можливість врятувати білих ведмедів. І якщо ми це зробимо, то це піде на користь усьому живому на Землі, зокрема і людям».

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