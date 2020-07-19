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Voyage Air відкриє авіарейс зі Львова до Болгарії

Андрій Котенський

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Болгарська авіакомпанія Voyage Air відкриє нові рейси між Україною та Болгарією. Перевізник розпочне обслуговувати два міжнародні маршрути з болгарського міста Варна до Києва та Львова вже з кінця липня 2020 року, повідомляє Lowcostavia.com.ua.

 

Компанія Voyage Air була створена у 2006 році і займалася продажами та обслуговуванням літаків. У 2015 році Voyage Air отримала ліцензію на здійснення пасажирських перевезень і з того часу займається здебільшого чартерними перевезеннями.

Цього літа авіакомпанія Voyage Air планує літати з Варни в Київ, Львів, Лодзь, а також до німецьких міст: Дюссельдорф, Франкфурт, Бремен, Мюнхен, Штутгарт та Ерфрут.

 

Квитки на нові рейси з Варни до Києва та Львова вже в продажу.

Флот авіакомпанії налічує 3 літаки Boeing 737 різних модифікацій 1990-1997 років випуску.

Перший рейс зі Львова – Варни вилетить 27 липня. Польоти відбуватимуться щопонеділка до 21 вересня. Виліт зі Львова о 14:20, повернення з Варни о 12:00, тривалість польоту 1 година 30 хвилин.

З Києва польоти виконуватимуть щосуботи.

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