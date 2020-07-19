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У Рудному поліція виявила посів маку

Андрій Котенський

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Дільничні офіцери Залізничного відділу поліції 17 липня виявили незаконний посів маку на присадибній ділянці, яка належить мешканці селища Рудно. Господарці загрожує до семи років позбавлення волі. Про це львівському порталу повідомили у відділв комунікації поліції Львівської області.

 

Правоохоронці вилучили та скерували на експертне дослідження більше 1130 рослин маку.

За посів або вирощування снотворного маку чи конопель відкрили кримінальне провадження. Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, що від 20 травня на Львівщині триває комплекс оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою «Мак», метою яких є виявлення та знищення незаконних посівів наркотичних рослин снотворного маку та конопель, а також перекриття каналів їх надходження у незаконний обіг.

Правоохоронці попереджають громадян про недопущення нелегальних посівів наркотичних рослин на присадибних ділянках, дачах та в інших місцях.

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