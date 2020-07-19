Новою «Міс Львів-2020» стала 18-річна студентка

У Львові відбувся фінал конкурсу краси «Міс Львів-2020». Корону переможниці конкурсу одягнула 18-річна студентка Львівського медичного університету Юлія Гоцак.

У фіналі конкурсу змагалися 14 львів’янок.

Вперше цього року конкурс проходив у форматі телешоу, а фінальна церемонія коронації через карантинні заходи відбувалася просто неба.

Окрім цього організаторам вдалося зібрати понад 70 тисяч гривень на облаштування притулку для жінок, що потерпають від домашнього насильства.

Фото: Dyvys.Info