Блаженніший Святослав вручив Івану Васюнику орден Андрея Шептицького

Глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав Шевчук вручив найвищу нагороду церкви, орден митрополита Андрея Шептицького, колишньому віце-прем’єр-міністру України Івану Васюнику.

За словами Святослава шевчука, цього року минає 155 років з дня народження, праведного митрополита Андрея Шептицького. Цей ювілей відзначають навіть на державному рівні. На його пам’ять і честь церква встановила найвищу відзнаку – орден митрополита Андрея Шептицького. Ним щороку відзначають особливих людей, які своїми рисами, служінням, величчю духа, широтою думки і погляду продовжують добру справу Шептицького.

«За активну громадську суспільну позицію у протистоянні злу та самовіддану працю у плеканні і захисті християнських цінностей, за подвижництво у сфері міжнаціонального примирення, міжрелігійного діалогу та церковно-суспільних відносин, за багаторічне жертовне служіння виконавчого голови комітету із вшанування пам’яті блаженного священномученика Омеляна Ковча, що популяризує особу новомученика 20 століття, пароха Майданека… (концтабіру смерті – ред.), за тверду державницьку позицію, обстоювання історичної правди про наше трагічне минуле, зокрема про сталінські голодомор 1932-33 років, за приклад довготривалого безкорисливого служінню церкві та народові, яке основане на християнських цінностях і суспільному вчені праведного митрополита Андрея Шептицького, нагороджується високоповажний пан Іван Васюник орденом митрополита Андрея Шептицького» – йдеться у патріаршій грамоті верховного архієпископа Святослава.

Орден достойному мужеві вручав сам Святослав Шевчук.

«У грамоті всього не скажеш і не напишеш, але перед тим як вручити цей орден хочу сказати, що п’ять років тому, коли святкували 150 річницю з дня народження митрополита Андрея пан Іван Васюник був одним із активних членів оргкомітету. Завдяки його праці ми маємо у Києві вулицю названо на честь Митрополита Андрея та меморіальну дошку на будинку колишньої Центральної Ради… Пане Іване, від серця до серця – щире спасибі, і за церковним звичаєм маю приємність вручити вам орден і заспівати Аксіос (з грецької – достойний, гідний)», – додав Блаженніший Святослав.

Своєю чергою Іван Васюник подякував за вручену нагороду та присвятив її воїнам, які сьогодні захищають Україну від російської агресії.

«Дякую вам за високу і несподівану оцінку моїх скромних зусиль, дякую рідній церкві за можливість служіння в такий спосіб, дякую моїм батькам, моїй дружині і донечкам за те, що вони постійно розуміють і підтримують і допомагають мені. Дозвольте Ваше блаженство на цій святій Зарваницький землі сьогодні присвятити цю найвищу відзнаку церкви нашим воїнам-захисникам, які боронять Україну від російського агресора і завдяки яким, ми можемо сьогодні бути тут. Приймаючи цю відзнаку, усвідомлю, що ще з більшою повнотою нам усім належить виконувати духовні заповіти праведного митрополита Андрея. Його сила була в його слові, він говорив тихо, але його чули всі. Так його слово звучало серед переляканого і кон’юнктурного європейського політикуму про винищування мільйонів українців геноцидом Голодомором 1932-33 роках, таке було його слово коли нацисти почали голокост, але його велич, велич великого князя і пастиря українського народу була у тому, що після його слова завжди була дія. Тож бережімо правду діймо і робімо добро на благо країни, любимо, захищаємо і будуймо Україну так, як заповідав великий праведник митрополит Андрей Шептицький», – сказав Іван Васюник.

За словами громадсько-політичного діяча Ігоря Васюника, вручення ордена митрополита Андрея Шептицького його рідному братові – велика честь для родини, яка пишається Іваном Васюником, за його працю над збереженням національної пам’яті, історичної правди про Геноцид українців 1932-33 років та тверду державницьку позицію і приклад безкорисливого служінню українському народові.

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Як відомо, цього року виповнюється 25-річчя Всеукраїнської прощі до Зарваниці, на якій Блаженніший Патріарх Мирослав Іван Любачівський здійснив акт посвяти українського народу під покров Пресвятої Богородиці, а також 20-річчя Всеукраїнської прощі, під час якої відбулося освячення собору Зарваницької Божої Матері, який тепер є малою базилікою.

До слова, саме митрополит Андрей Шептицький першим почав скликати багатолюдні прощі у Зарваниці.