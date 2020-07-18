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За 2019 рік українці задекларували 94,5 мільярдів доходу

Андрій Котенський

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Загальний задекларований платниками податків дохід за 2019 рік – 94,5 млрд грн: це майже на 11 млрд грн або на 13% більше, ніж у 2018 році. Про це повідомляє Економічна правда із посиланням на дані Державної податкової служби.

 

«Найбільші суми доходів задекларовано платниками податків м. Києва – 43,5 млрд грн, Дніпропетровської – 7,5 млрд грн, Київської – 5,3 млрд грн, Харківської – 4,6 млрд грн та Одеської – 4,3 млрд грн областей.

Податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб платниками податків визначено у сумі 2,7 млрд грн, з військового збору – 0,4 млрд грн», – йдеться у повідомленні.

У Податковій нагадали, що останній день сплати податкових зобов’язань – 30 вересня 2020 року.

Нагадаємо, що кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2019 році, завершилась 30 червня 2020 року.

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