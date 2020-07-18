ОСТАННІ НОВИНИ

У Польщі вбили громадянку України

Андрій Котенський

|

У місті Пулави на сході Польщі громадянин Молдови зарізав 26-річну громадянку України. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Польське радіо.

 

Трагедія трапилася у вівторок, 14 липня. Жінка і чоловік мешкали в одному будинку, працювали у закладах з переробки фруктів. Між  жінкою та її знайомим сталася сварка. У певну мить чоловік втягнув молоду жінку до будинку, де напав на неї. Мотив вбивства поки не відомий.

Молода жінка, попри зусилля лікарів, померла у лікарні.

45-річного молдаванина затримали на місці події. У нього вилучили ніж, яким він ймовірно вдарив жертву.

Чоловіку висунули обвинувачення у вбивстві. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Перший день роботи львівських дитсадків: що змінилось для дітей та батьків
Наталя ДУЛЯБА, Ольга ДЕНИСЯКА
Перший день роботи львівських дитсадків: що змінилось для дітей та батьків

Після чотирьох місяців вимушеного карантину через COVID-19 у Львові нарешті дозволили відкрити дитячі садки. До організа...

Здорове харчування на Львівщині: «АТБ» динамічно розширює мережу в західних регіонах
Анастасія ПИЖ
Здорове харчування на Львівщині: «АТБ» динамічно розширює мережу в західних регіонах

Перші шість місяців поточного року стали безпрецедентним випробуванням на міцність як для вітчизняного торговельного біз...

Наймолодший хормейстер України. Історія 26-річного диригента Львівської опери
Соломія ГОЛОВІНА
Наймолодший хормейстер України. Історія 26-річного диригента Львівської опери

Працював три роки артистом хору «Київ», був диригентом у камерному хорі «Intermezzo» (Київ), керував вокальним ансамбле...

Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?
Вероніка РОЙ
Онлайн-навчання чи за шкільною партою: як вчитимуться учні з 1 вересня?

Коронавірус вніс свої корективи у звичне життя кожної людини. У цей непростий час зміни торкнулися і освітньої сфери. З ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...