Петиція про відставку Зеленського через порушення закону набрала голоси

Петиція про відставку президента Володимира Зеленського через порушення ним закону набрала необхідну для розгляду кількість голосів, пише Українська правда.

Автор поданої петиції – екснардеп і політтехнолог Віктор Уколов.

Станом на 18 годину суботи петиція набрала майже 28 тисяч голосів із необхідних для розгляду 25 тисяч.

«Ми, що підписалися нижче, закликаємо президента Володимира Зеленського виконати свою передвиборчу обіцянку і подати у відставку з посади президента України через порушення закону

18 квітня 2019 року у програмі «Право на владу» кандидат у президенти Володимир Зеленський пообіцяв подати у відставку, якщо порушить закон. Цим він обнадіяв і здобув підтримку 73% виборців у другому турі, який пройшов лише через 4 дні після тієї заяви.

7 липня 2020 року президент Володимир Зеленський зізнався, що не задекларував 5,1 млн грн доходів від погашення ОВДП і цим порушив закон “Про запобігання корупції”.

Звертаємося до пана президента із закликом дотримувати слова і подати у відставку, або визнати, що за 4 дні до другого туру 18 квітня 2019 року він збрехав своїм виборцям», – йдеться у петиції.