На Львівщині розслідують обставини смерті 19-річної студентки від коронавірусу

Слідчі Стрийського відділу поліції розслідують обставини смерті 19-річної пацієнтки місцевої лікарні, яка, на думку її родичів, померла внаслідок неналежного виконання медиками місцевої лікарні своїх професійних обов’язків. Про це львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

За фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником відкрили кримінальне провадження.

Правоохоронці встановлюють обставини події, проводиться досудове розслідування.

Як відомо, 14 липня, у Стрийській міській лікарні від ускладнень коронавірусної інфекції померла 20-річна дівчина.

«Поступила до лікарні у важкому стані, із двобічною пневмонією. Її підключили до апарату штучної вентиляції легень. Мала супутню патологію (ймовірно вірусний менінгоенціфаліт). Та, на жаль, померла», – повідомив директор департаменту охорони здоров’я ЛОДА Орест Чемерис.

Водночас ряд ЗМІ поширили інформацію, що батьки студентки Соломії, яка померла від COVID-19 у Львівській області, заявили, що лікарі не хотіли приймати їхню дочку в лікарню і вважали її «неврастенічкою». Вони вважають, що їхню дитину згубила байдужість і непрофесіоналізм медиків.

Головний лікар Стрийської міської лікарні Осип Бегей у коментарі журналістам ТСН повідомив, що дівчина потрапила до Стрийської лікарні минулої п’ятниці із важкою двобічною пневмонією. Її підключили до апарату штучної вентиляції легень, але вона впала в кому, врятувати її життя не вдалося.

Дівчина мала позитивний ІФА-тест і чекала на результати ПЛР-дослідження. Також відомо, що близько тижня вона лікувалася вдома.

«На комп’ютерній томографії клінічно класично мало вигляд, як ковідна пневмонія. Вона була нетранспонтабельна, впала в кому. Всі необхідні консультації були проведені. При таких пневмоніях … вони є гарячі. Буквально два-три дні і все», – зазначив Осип Бегей.

14 липня Український католицький університет повідомив, що померла їхня студентка, Соломія Карпа, яка завершила другий курс програми «Соціологія».

«Немає жодної зрозумілої причини, чому вона пішла так рано… Соломійка Карпа була студенткою 2 курсу соціології УКУ, і мала безліч талантів. Писала, малювала, розробляла авторські подорожі, займалась smm. І чим вона тільки не займалась! І все, за що бралась, було справді успішним… Саме так виглядає ідеальний член команди: з талантом, розумом, цінностями, оптимізмом, вмінням чути, але і власною чіткою позицією і лідерською твердістю там де це було потрібно. Попри свій юний вік вона могла робити більше і краще, ніж багато дорослих. Їй було чим поділитися і надихнути. Такі як вони дуже і дуже потрібні сьогодні…», – журиться викладачка УКУ Олена Кулигіна.

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