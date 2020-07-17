«Центренерго» на схемах заробляє мільярди торгуючи «повітрям»

Нова модель ринку електроенергії, запроваджена рівно рік тому – влітку 2019-го, мала б скасувати монополію єдиного оптового покупця цього товару (ДП «Енергоринок») та створити конкурентні умови для всіх його учасників, забезпечити вільне ціноутворення та якісніші послуги. Натомість, як виявили журналісти «Схем», внаслідок цих змін деякі постачальники та покупці електроенергії почали торгувати «повітрям» і заробляти на цьому мільйонні прибутки, у збиток іншим гравцям ринку, зокрема великим державним компаніям «Енергоатому» та «Гарантованому покупцю», передає Радіо Свобода.

За даними розслідування журналістів, торгівля «повітрям» стала можливою через недосконале українське законодавство та, схоже, за мовчазної згоди влади.

1 липня минулого року Україна перейшла на нову модель ринку електроенергії. Вона передбачала, що замість монополії держави – коли єдиним оптовим покупцем і продавцем електроенергії було державне підприємство «Енергоринок» – буде добросовісна конкуренція між виробниками і постачальниками електроенергії та справедлива ціна для споживача.

Натомість запровадження нових правил зробило можливою несправедливу по своїй суті схему, вдаючись до якої, одні почали заробляти, використовуючи потужності інших, завдаючи їм збитків.

Найбільше схему «з торгівлі повітрям» освоїла енергогенеруюча компанія «Центренерго», контрольний пакет акцій якої належить державі, але завдяки лояльному до Ігоря Коломойського менеджменту, на ній заробляли структури з орбіти олігарха. Це встановили журналісти проєкту «Схеми»….

У чому суть нової схеми та кому вона шкодить?

Схема працює таким чином: «Центренерго» продає за двосторонніми договорами та на «ринку на добу наперед» великий обсяг електроенергії, яку насправді не збирається виробляти. Зокрема, для того, щоб продати цей неіснуючий об’єм на «ринку на добу наперед», держкомпанія встановлює ціну нижче собівартості виробництва. У травні, за даними декількох джерел «Схем» у Кабміні, це були 1150 грн за МВт/год при собівартості понад 1400 грн МВт/год. Така низька ціна дозволяє «Центренерго» продати весь заявлений обсяг. Страждає при цьому інший великий виробник електроенергії – державний «Енергоатом», який не може продати на «ринку на добу наперед» увесь обсяг електроенергії, яка, на відміну від «Центренерго», буде вироблена у заявленому об’ємі точно…

«Центренерго», фактично нічого не роблячи, отримує електроенергію для продажу майже вдвічі дешевше, ніж ринкова ціна.

«Не виконати команди диспетчера «Укренерго» неможливо, бо, якщо частота в об’єднаній енергосистемі зросте вище допустимої межі, в цю ж мить блоки АЕС стануть відключатися в аварійному автоматичному режимі. При цьому є ризик отримати вже неконтрольовані відключення генерації та споживачів», – каже Юрій Саква, перший заступник голови Всеукраїнської енергетичної асамблеї, заслужений енергетик України.

Існуюча схема, у тому числі, поставила в скрутне фінансове становище «Енергоатом». У державній компанії, яка об’єднує всі атомні станції в країні, стверджують, що їм не вистачає грошей на заробітну плату своїм співробітникам. Для цього «Енергоатом» вже була вимушена брати кредит у приватному банку.

Схема «в законі». Можливість продавати «повітря» і заробляти на цьому створила саме держава.

Колишній радник міністра енергетики та довкілля Олексія Оржеля Ілля Полулях розповідає, що саме регулятор – Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) – ухвалив відповідні зміни у грудні 2019 року до правил ринку електричної енергії, якими і створив стимули для «торгівлі повітрям».

«НКРЕКП нормативно закріпило наступне правило ціноутворення на балансуючому ринку: якщо в системі є надлишок електроенергії, той хто створив негативний небаланс (поставив електричної енергії менше, ніж продав) нібито був корисним для системи, бо призвів до зменшення профіциту, і тому його не «штрафують», а навпаки «винагороджують», — пояснює експерт.

На практиці це означало, що трейдери мали можливість заробити близько 30% на різниці між «проданою», але не поставленою електроенергією, та компенсацією за небаланс.

Водночас, відповідальним за такі дії продавців Полулях вважає НКРЕКП…

Існування можливих «маніпуляцій» на ринку електроенергії визнає і сам регулятор. Щоправда у НКРЕКП поки що розбиралися не з нинішньою ситуацією, ймовірно доведеною менеджментом «Центренерго» до критичних масштабів, а ще з тим періодом, коли до цього «узаконеного зловживання» вдавались майже всі учасники на ринку, тільки в набагато менших обсягах.

НКРЕКП перевірила 64 компанії на предмет можливого «маніпулювання» на ринку електроенергії у грудні 2019-го – лютому 2020-го років… Але в результаті не оштрафувала генерацію через «відсутність прямих порушень норм та законів»…

Водночас журналістський аналіз «Схем» показав, що жодна інша компанія не зловживала цією лазівкою в такому обсязі, як «Центренерго» за часів менеджменту, лояльного до олігарха Коломойського, хоча ця енергогенеруюча компанія взагалі не потрапила у список фірм, діяльність яких НКРЕКП вивчала в рамках зазначеної перевірки.

Масштаби ймовірних маніпуляцій (які у НКРЕКП бачать, як «недосконале планування виробництва») з боку «Центренерго», як виявили «Схеми», набагато більші. Згідно з фінансово-господарською звітністю «Центренерго», яку журналісти отримали від джерел у податковій, держкомпанія почала активно заробляти на цій схемі, починаючи з кінця минулого року. Так, журналісти виявили, що з жовтня 2019-го до кінця лютого 2020-го року «Центренерго» отримала від «Укренерго» майже 1 ГВт*годин електроенергії для балансування на загальну суму 1,06 мільярда гривень.

Починаючи з березня, масштаби використання цієї схеми з боку «Центренерго» суттєво збільшились. Так, загальний обсяг проданої, але не виробленої «Центренерго» електроенергії за період з 1 березня до 15 травня склав – 2,1 ГВт*годин. Ці дані «Схеми» отримали від своїх джерел у Кабінеті міністрів.

Про те, що електроенергія була вироблена «Центренерго» у меншому обсязі, аніж попередньо продана за двосторонніми договорами на ринку, свідчать дані, підготовлені ГО Save Dnipro на базі системи SaveEcoBot та німецьким проектом технічної підтримки уряду України Low Carbon Ukraine, який моніторить та аналізує реформу енергоринку.

Хто виграє?

Від дій «Центренерго» на ринку електроенергії виграють структури, пов’язані з Ігорем Коломойським. При цьому найбільшими покупцями електроенергії «Центренерго» є фірма «Юнайтед Енерджі» та Нікопольський завод феросплавів (НЗФ). Тобто, коли «Центренерго» виставляє на ринок значні обсяги електроенергії задешево, то її частку скуповує «Юнайтед Енерджі», яка потім постачає електроенергію на підприємства з орбіти групи «Приват». Серед контрагентів «Юнайтед Енерджі» є Запорізький завод феросплавів, Марганецький та Покровський гірничозбагачувальні комбінати, Дніпроазот, «Укрнафта», «Укртатнафта», «Ексімнафтопродукт», «Одеснафтопродукт», «Синтез Ойл».

З липня 2019-го по квітень 2020-го років, відповідно до даних джерел «Схем» у податковій, енергогенеруюча компанія поставила цій фірмі 3,7 ГВт*г електроенергії на загальну суму понад 4,57 млрд грн. За цей же період «Центренерго» продала НЗФ 2,7 ГВт*г електроенергії на загальну суму понад 3,4 млрд грн…

В «Центренерго» не відповіли на запитання «Схем». Утримались від коментарів і у Фонді держмайна, який володіє 78% акцій «Центренерго».

Після попереднього розслідування «Схем» голова енергетичного комітету Верховної Ради ініціював аудит «Центренерго», який контролюючі органи пообіцяли провести з 20 липня.

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