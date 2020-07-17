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Львів’ян запрошують на перший автомобільний концерт Оксани Мухи

Вероніка Рой

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У четвер, 23 липня, співачка Оксана Муха у Львові дасть свій перший автомобільний концерт. Про це повідомляють організатори події.

 

Поспівати «Найгарніші пісні України» разом із володаркою титулу «Голос країни» можна буде просто неба в «Автокінотеатрі на даху», який діє на третьому рівні парковки ТВК «Південний». Початок концерту о 20:00.

«Для мене і моєї групи співати для слухачів в автомобілях буде найоригінальнішим експериментом за весь час перебування на професійній сцені. Живемо у такий час, коли доводиться шукати нові точки зустрічі, нові формати для того, щоб українська пісня звучала і була почутою. Для мене пам’ятний і дуже дорогий кожен концерт. Тому я впевнена, що і автоконцерт закарбується у пам’яті як чудовий, теплий, душевний, літній вечір із «Найгарнішими піснями України», – каже Оксана Муха.

Тож 23 липня наживо звучатимуть в «Автокінотеатрі на даху» у Львові неперевершені українські пісні «Гуцулка Ксеня», «Я піду в далекі роки», «Ворожка», «Де ти тепер», «Шуміла ліщина» та багато інших.

Квитки на перший автомобільний концерт Оксани Мухи можна придбати за посиланням.

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Фото: Організаторів

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