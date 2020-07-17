18 липня на Львівщині – штормове попередження

У суботу, 18 липня, на Львівщині прогнозують штормове попередження. Зокрема, можливі грози та шквали. Про це інформує пресслужба Головного управління ДСНС Львівщини.
Зокрема, за повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України, 18 липня на території Львівської області очікуються грози, вночі та вранці – місцями туман видимістю 200-500 м. Вдень можливий подекуди: град, а під час гроз шквали 15 – 20 м/с, а також короткочасні дощі. Температура вночi буде 10-15°, а – вдень 21 – 26° тепла.
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Мешканців Львівщини закликають бути уважними і обережними під час погіршення погодних умов. Також рятувальники нагадують правила безпеки під час негоди:
- Під час грози, якщо ви перебуваєте вдома, зачиніть всі вікна та двері, у приміщенні не повинно бути протягу, подалі тримайтеся від електроприладів.
- Якщо негода застала вас на вулиці у населеному пункті, намагайтесь не ходити попід карнизами будинків, а також тримайтеся подалі від розлогих дерев, рекламних щитів та ліній електропередач. Уникайте металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач.
- Якщо гроза застала вас в лісі, необхідно сховатися на ділянці з низькорослими деревами. Не можна ховатися під високими деревами, краще знаходитися на відстані 30 м від окремого високого дерева. Зверніть увагу — чи немає поряд дерев, раніше уражених грозою, розщеплених. У такому разі краще триматися подалі від цього місця;
- Якщо ви опинилися в полі, знайдіть заглиблення в землі. Бажано, щоб місце було сухим, адже волога земля сильніше проводить електрику. Не лягайте, краще присісти, щоб мати якомога менше площі прилягання до землі, бо тим самим збільшується площа ураження розрядом;
- Не можна ховатися від зливи під деревом: воно притягує блискавки. Крім того, є небезпека падіння важких гілок, які можуть зламатись від поривів вітру. Вірогідність попадання блискавки в конкретне дерево прямо пропорційна його висоті;
- Не можна купатися у водоймах під час грози. Якщо ви на човні і бачите, що наближається негода, намагайтеся якнайшвидше дістатись до берега.
- Якщо вас застала гроза на велосипеді або мотоциклі, припиніть рух і перечекайте грозу на відстані приблизно 30 м від них;
- Якщо гроза застала вас в автомобілі, не потрібно його покидати, необхідно закрити вікна і опустити автомобільну антену, рухатися під час грози на автомобілі не рекомендується. Автомобіль ні в якому разі не можна паркувати під деревами або високими конструкціями;
- Якщо біля вас виникне кулеподібна блискавка, по можливості зберігайте спокій і не рухайтеся, не потрібно наближатися до неї, торкатися її чим-небудь, оскільки може відбутися вибух, не слід тікати від неї.
Вероніка Рой