18 липня на Львівщині – штормове попередження

У суботу, 18 липня, на Львівщині прогнозують штормове попередження. Зокрема, можливі грози та шквали. Про це інформує пресслужба Головного управління ДСНС Львівщини.

Зокрема, за повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України, 18 липня на території Львівської області очікуються грози, вночі та вранці – місцями туман видимістю 200-500 м. Вдень можливий подекуди: град, а під час гроз шквали 15 – 20 м/с, а також короткочасні дощі. Температура вночi буде 10-15°, а – вдень 21 – 26° тепла.

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Мешканців Львівщини закликають бути уважними і обережними під час погіршення погодних умов. Також рятувальники нагадують правила безпеки під час негоди: